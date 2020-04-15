بعد ساندرز.. إليزابيث وارن تعلن دعمها جو بايدن في الانتخابات الرئاسية

إليزابيث وارن في هيوستن، 29 فبراير 2020. (أ ف ب)

بعد بيرني ساندرز وباراك أوباما، أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة إليزابيث وارن، الأربعاء، أنها تدعم جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض في الحملة الانتخابية لإنزال الهزيمة بدونالد ترامب التي عطلتها أزمة «كورونا».

وقالت السناتورة التقدمية في مقطع فيديو نُشر على «تويتر»: «في أوقات الأزمات هذه، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعيد الرئيس المقبل ثقة الأميركيين بحكومة جيدة وفعالة... ولا يسعنا أن ندع دونالد ترامب يواصل تعريض حياة ووظائف الأميركيين للخطر. لهذا السبب أنا فخورة بدعم جو بايدن» البالغ من العمر 77 عاما للانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، وفق «فرانس برس».

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حظيت إليزابيث وارن «70 عامًا» بموقع جيد في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية لكن شعبيتها تراجعت بعد عمليات الاقتراع الأولى، ما دفعها إلى التخلي عن السعي لنيل ترشيح الحزب في 5 مارس. وتحفظت منذ ذلك الحين عن إعلان دعمها.

وبدوره أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز، أبرز منافسي بايدن دعمه ترشيح نائب الرئيس السابق الإثنين. ثم أعقبه الثلاثاء الرئيس السابق باراك أوباما، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الديموقراطيين ولديه ثقل في الحزب. وتحدث الثلاثة عن السنوات الثماني التي قضاها جو بايدن نائبا للرئيس، عندما أشرف بشكل خاص على تنفيذ خطة انتعاش اقتصادي ضخمة للخروج من الأزمة المالية للعام 2007- 2008، وكذلك عن «تعاطفه» مع الآخرين.

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وقالت إليزابيث وارن: «لكن عندما يرحل دونالد ترامب، سيتعين علينا القيام بأكثر من شفاء جراح الأمة التي تعاني مرارة الانقسام. سيتعين علينا إعادة بناء بلدنا وتحويله. ولقد أمكنني بالفعل أن أرى كيف ساعد جو بايدن الأمة على إعادة بناء نفسها».

وتسببت جائحة فيروس «كورونا» بتعطيل الحملة الانتخابية على أرض الواقع. ومع إحاطاته اليومية في البيت الأبيض، يطل دونالد ترامب على الأميركيين خلال الأزمة التي لا يعرف مدى تأثيرها على الانتخابات.