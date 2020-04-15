ماكرون: تعليق دين الدول الأفريقية «لا بد منه» لمساعدتها في أزمة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 04:59 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، الأربعاء، أن قرارا بتعليق دين الدول الأفريقية يشكل «مرحلة لا بد منها» لمساعدة القارة على تجاوز أزمة فيروس «كورونا المستجد»، بانتظار إلغاء هذه الديون بالكامل.

ودعا ماكرون وزراء المال في دول مجموعة العشرين الذين يجتمعون، الأربعاء، إلى تفعيل تعليق الديون بينما يهدد وباء «كوفيد-19» الأنظمة الصحية الهشة للدول الأكثر فقرا في العالم، وفق «فرانس برس».

ماكرون يدعو إلى «مساعدة» أفريقيا من خلال «إلغاء قسم كبير» من ديونها

وقال الرئيس الفرنسي إن هذا التعليق «سابقة عالمية». وأضاف: «في زمن الأزمة نسمح للاقتصادات الأفريقية بالتنفس وبعدم تسديد خدمة الدين»، مؤكدا أنها «مرحلة لا بد منها وأعتقد أنها تقدم رائع».

وتابع: «كل سنة يستخدم ثلث ما تصدره أفريقيا على الصعيد التجاري لدفع خدمة الدين. هذا جنون! في السنوات الأخيرة عمقنا هذه المشكلة»، مذكرا بأنه «يؤيد مبادرة لإلغاء هذا الدين الكبير». وأكد ماكرون: «لا بد من أن نساعد أفريقيا على تعزيز قدراتها على مواجهة الصدمة الصحية وعلينا أولا مساعدتها على الصعيد الاقتصادي».

ومع أن الوباء يطال أفريقيا بدرجة أقل من بقية العالم، دعا ماكرون إلى توخي الحذر. وقال: «لست من الذين يهولون الأمور ولا أريد أيضا أن أكون من الساذجين. هذا الفيروس يضرب الجميع اليوم».

ترامب وماكرون يخططان لمحادثات في مجلس الأمن الدولي حول وباء «كورونا المستجد»

وأضاف: «تحدثت كثيرا إلى شركائي الأفارقة ليفرضوا الحد الأقصى من إجراءات العزل ويؤخروا الوباء»، موضحا أنه «بقدر ما يؤخرونه (الوباء)، يكون الأوروبيون في وضع يسمح بمساعدتهم لأننا لن نصل إلى ذروة الوباء في وقت واحد».

ودعا ماكرون إلى تعبئة كل المؤسسات الدولية والخاصة لوضع علاج ولقاح ضد «كوفيد-19» بسرعة. وقال: «بهذه الطريقة نصبح في وضع، يوم نحصل على علاج، يمكننا من جعله متاحا للقارة الأفريقية في الوقت الذي طرح فيه لدينا. أي لا قضايا ملكية فكرية ولا تأخير ولا أموال والأمر نفسه ينطبق على اللقاح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
الوكالة الدولية للطاقة: انهيار تاريخي للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية
دولى
حدث في مثل هذا الشهر.. ذكرى حزينة لقيصر الكرة الليبية.. وتجربة قصيرة للأرجنتينى ...
رياضة محلية
ترامب يعلن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية
دولى
في أول مقابلة منذ توليها منصبها الجديد.. ستيفاني ويليامز لقناة «الوسط»: مشكلات ...
ليبيا
مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل ...
ليبيا
«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
حاكم نيويورك يتحدى ترامب: لن أقبل بإنهاء قيود «كورونا» في الولاية إذا أمر الرئيس...
دولى
بالصور: أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن (شاهد)
عربى
«القيادة العامة» تعلن تحرير روماني مختطف من حقل الشرارة منذ يوليو 2018
ليبيا
خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم يتوصل لسبب الإصابة بسرطان الثدي