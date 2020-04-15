الاتحاد الأوروبي سينظم مؤتمرا للجهات المانحة لتطوير لقاح ضد «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 02:20 مساء

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أنها ستنظم مؤتمرا عبر الإنترنت للجهات المانحة في الرابع من مايو لجمع أموال تخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد فيروس «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا» المستجد.

وأوضحت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي أن «اللقاح أفضل فرصة جماعية للانتصار على الفيروس»، مضيفة أنه  «سيسمح المؤتمر بالتطرق إلى مسألة العجز في التمويلات الفورية وإيجاد حلول مبتكرة ومنصفة».

وسجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في العالم نصفها في أوروبا، الأربعاء، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» استنادا إلى أرقام رسمية.

وأحصي ما لا يقل عن مليونين و576 إصابة، بينها 126871 وفاة، خصوصا في أوروبا، القارة الأكثر تضررا بالوباء مع 1010858 حالة و85271 وفاة والولايات المتحدة «609240 حالة، منها 26033 وفاة»، البلد الذي يتفشى فيه الفيروس حاليا بسرعة، وهذه الأرقام لا تكشف سوى جزء من العدد الفعلي للإصابات، لأن بعض الدول تجري فحوصا فقط على الحالات الخطيرة.

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