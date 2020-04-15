الدنمارك أول دولة أوروبية تعيد فتح المدارس بعد إغلاقها لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 10:12 صباحا
طلاب في مدرسة بالدنمارك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعادت المدارس في الدنمارك اليوم الأربعاء فتح أبوابها بأعداد قليلة نسبيا بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبذلك، تصبح الدنمارك أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 مارس الماضي لوقف تفشي الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».

غير أن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاغن؛ فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية.

ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 أبريل الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تجاوزت 4 مليارات.. والإنتاج هبط إلى 80.5 برميل ...
ليبيا
«النهر الصناعي» يعلن عودة المياه إلى منظومة الحساونة سهل الجفارة
ليبيا
حاكم نيويورك يتحدى ترامب: لن أقبل بإنهاء قيود «كورونا» في الولاية إذا أمر الرئيس...
دولى
بالصور: أمطار غزيرة وسيول فى صنعاء باليمن (شاهد)
عربى
«القيادة العامة» تعلن تحرير روماني مختطف من حقل الشرارة منذ يوليو 2018
ليبيا
خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل