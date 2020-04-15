الدنمارك أول دولة أوروبية تعيد فتح المدارس بعد إغلاقها لمواجهة «كورونا»

طلاب في مدرسة بالدنمارك. (أرشيفية: الإنترنت)

أعادت المدارس في الدنمارك اليوم الأربعاء فتح أبوابها بأعداد قليلة نسبيا بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وبذلك، تصبح الدنمارك أول دولة أوروبية تعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 مارس الماضي لوقف تفشي الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».



غير أن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاغن؛ فيما طلبت المؤسسات الأخرى المزيد من الوقت للتكيف مع شروط السلامة الصحية التي لا تزال سارية.



ويفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 أبريل الجاري.