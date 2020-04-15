غوتيريس يرد على ترامب: هذا ليس وقت خفض تمويل منظمة الصحة العالمية

غوتيريس يلقي كلمة في منتدى دولي بسان بطرسبورغ، 7 يونيو 2019. (فرانس برس)

انتقد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس بشدّة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص بتعليق دفع المساهمة الماليّة للولايات المتّحدة في منظمة الصحة العالمية، معتبراً أنّ «هذا ليس وقت خفض موارد» مثل هذه المنظّمة الأممية المنخرطة في الحرب ضدّ وباء كورونا.

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وقال غوتيريس «هذا ليس وقت خفض تمويل عمليات منظّمة الصحّة العالمية أو أي منظّمة إنسانية أخرى تكافح الفيروس. قناعتي هي أنّه يجب دعم منظّمة الصحة العالمية لأنّ أهميّتها حاسمة في الجهود التي يبذلها العالم للانتصار في الحرب ضد كوفيد-19»، حسبما نقلت وكالة فرانس برس. وأضاف أنّه سيأتي لاحقاً الوقت الذي يمكن فيه تقييم «أداء كل الذين كانوا معنيين بالأزمة».