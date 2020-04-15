أميركا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا» في العالم

مقبرة كالفاري وبدا خلفها برج إمباير ستايت في نيويورك مضاء بالأحمر والأبيض تكريما للطواقم الطبية، 1 أبريل 2020، (ا ف ب)

سجلت الولايات المتّحدة مساء الثلاثاء، وفاة أكثر من 2200 شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجلها بلد في العالم، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، أن الوباء حصد خلال 24 ساعة أرواح 2228 شخصاً في الولايات المتّحدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 25.757 وفاة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

والحصيلة اليومية القياسية السابقة لضحايا المرض سجلت الجمعة في الولايات المتّحدة أيضاً وبلغت يومها 2108 وفيات. وفي نهاية الأسبوع الماضي أصبحت الولايات المتحدة البلد الأول عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك.

وتأتي في المرتبة الثانية حاليا في عدد الوفيات إيطاليا بأكثر من 21 ألف وفاة، تليها إسبانيا بأكثر من 18 ألف وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 15.700 وفاة، لكن عدد سكّان هذه الدول الثلاث هو أقل بكثير من عدد سكان الولايات المتّحدة.

600 ألف مصاب

وتحتلّ الولايات المتّحدة أيضاً المرتبة الأولى عالمياً في عدد المصابين بالوباء والذين تخطّى عددهم 600 ألف مصاب، علماً بأنّ ثلاثة ملايين شخص تقريباً في هذا البلد خضعوا حتى اليوم لفحص مخبري للتثبّت ممّا إذا كانوا مصابين بالفيروس أم لا.

ومع أنّ نيويورك لا تزال أكبر بؤرة للوباء في الولايات المتحدة إلا أنّ تفشّي الوباء فيها آخذ في التباطؤ وأعداد المصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم إلى مستشفيات الولاية لا تنفكّ تتراجع.

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ومساء الثلاثاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتحدة إنّ تدابير الإغلاق قد تُلغى قريباً جدا في أنحاء واسعة من البلاد، مؤكّدا أنّه يرى نهاية النفق. وقال: يمكننا أن نرى خيوط نور، نرى هذا النفق وفي نهايته نور.

ووفقاً لأحدث التقديرات فإنّ الولايات المتّحدة تتوقّع أن تتسبّب الموجة الأولى من الوباء بوفاة حوالى 70 ألف شخص على أراضيها.