ترامب يتهم «الصحة العالمية» بـ«الفشل» في مواجهة «كورونا» والتسبب في مصرع الآلاف

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (الإنترنت)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية بتقديم معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين بشأن انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأميركي أعلن خلاله عن إيقاف دعم بلاده المالي للمنظمة الدولية، بدعوى إخفاقها في مواجهة تفشي الفيروس عالميًا.

وقال ترامب إن «أخطاء منظمة الصحة العالمية تسببت في وفاة آلاف الأشخاص»، لافتًا إلى أن كل الدول التي استمعت إلى منظمة الصحة تعرضت لمشكلات.

وأعلن ترامب، الجمعة الماضية، أنه سيصدر إعلانًا الأسبوع المقبل يتعلق بالتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن كان قد هدد أخيرا بوقفه، وقال «كما تعلمون لقد أعطيناهم تقريبا 500 مليون دولار في العام، وسوف نتحدث حول هذا الموضوع في الأسبوع المقبل. سيكون لدينا الكثير لقوله بشأن هذا».