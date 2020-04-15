ترامب يعلن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الصحة العالمية

ترامب (يمين) ومدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيربييسوسفي. (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إيقاف الولايات المتحدة دعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك على خلفية ما يصفه الرئيس الأميركي بـ«تقصير» المنظمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قال ترامب إن منظمة الصحة العالمية «أخفقت في القيام بأبسط مسؤولياتها» واتهمها بتقديم «معلومات خاطئة» بشأن انتشار فيروس «كورونا».

وقال ترامب: «العالم حصل على معلومات خاطئة من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس كورونا»، مضيفا: «منظمة الصحة العالمية قدمت معلومات خاطئة حصلت عليها من الصين»، واتهم الرئيس الأميركي المنظمة بالتسبب في وفاة الآلاف.

وأعلن ترامب، الجمعة الماضية، أنه سيصدر إعلانًا الأسبوع المقبل يتعلق بالتمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية، بعد أن كان قد هدد أخيرا بوقفه، وقال «كما تعلمون لقد أعطيناهم تقريبا 500 مليون دولار في العام، وسوف نتحدث حول هذا الموضوع في الأسبوع المقبل. سيكون لدينا الكثير لقوله بشأن هذا».