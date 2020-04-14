غوتيريس يحذر من «وباء المعلومات المضللة» بشأن «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 09:45 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: الإنترنت)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، من «وباء خطير يتمثل في المعلومات المضللة» بشأن وباء «كوفيد-19» الذي يجتاح العالم.

وقال في رسالة عبر الفيديو: «هذا وقت العلم والتضامن»، مضيفًا: «فيما يكافح العالم وباء كوفيد-19، الذي يعتبر أصعب أزمة نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية، فإننا نشهد كذلك انتشار وباء خطير آخر هو المعلومات المضللة»، بحسب «فرانس برس».

غوتيريس: عاصفة «كورونا» ستصل إلى جميع مواقع النزاع

ولم يشر غوتيريس إلى بلدان أو وسائل إعلام بعينها، إلا أنه قال إن «النصائح الطبية الضارة والحلول التي تتحدث عن استخدام زيت الأفاعي تنتشر والأكاذيب تملأ الجو ونظريات المؤامرة الجامحة تنتشر على الإنترنت كالوباء».

وأضاف: «الكراهية تنتشر انتشار الفيروسات، وكذلك وصم الأشخاص والجماعات ووصفهم بالشر». وقال: «على العالم أن يتحد كذلك ضد هذا المرض أيضا الذي لقاحه الثقة»، داعيا الناس إلى «الثقة بالعلم».

غوتيريس: مبعوثا ليبيا واليمن يعملان بجدية لوقف الحرب والتفرغ لـ«كورونا»

وأشاد غوتيريس بالصحفيين والعاملين على تقصي الحقيقة، ودعا شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى «بذل المزيد من الجهود للتخلص من الكراهية والمعلومات الضارة بشأن كوفيد-19».

وقال: «لنرفض معا الأكاذيب والسخافات المنتشرة ونبني عالما أكثر صحة ومساواة وعدلا وصمودا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبير يطلب إبقاء الملاعب والصالات في ألمانيا مغلقة لـ18 شهرا
منوعات
ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة
سيارات
الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر
منوعات
تسجيل 1509 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان
ليبيا
توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل