غوتيريس يحذر من «وباء المعلومات المضللة» بشأن «كورونا المستجد»

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس (أرشيفية: الإنترنت)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، من «وباء خطير يتمثل في المعلومات المضللة» بشأن وباء «كوفيد-19» الذي يجتاح العالم.

وقال في رسالة عبر الفيديو: «هذا وقت العلم والتضامن»، مضيفًا: «فيما يكافح العالم وباء كوفيد-19، الذي يعتبر أصعب أزمة نواجهها منذ الحرب العالمية الثانية، فإننا نشهد كذلك انتشار وباء خطير آخر هو المعلومات المضللة»، بحسب «فرانس برس».

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ولم يشر غوتيريس إلى بلدان أو وسائل إعلام بعينها، إلا أنه قال إن «النصائح الطبية الضارة والحلول التي تتحدث عن استخدام زيت الأفاعي تنتشر والأكاذيب تملأ الجو ونظريات المؤامرة الجامحة تنتشر على الإنترنت كالوباء».

وأضاف: «الكراهية تنتشر انتشار الفيروسات، وكذلك وصم الأشخاص والجماعات ووصفهم بالشر». وقال: «على العالم أن يتحد كذلك ضد هذا المرض أيضا الذي لقاحه الثقة»، داعيا الناس إلى «الثقة بالعلم».

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وأشاد غوتيريس بالصحفيين والعاملين على تقصي الحقيقة، ودعا شركات مواقع التواصل الاجتماعي إلى «بذل المزيد من الجهود للتخلص من الكراهية والمعلومات الضارة بشأن كوفيد-19».

وقال: «لنرفض معا الأكاذيب والسخافات المنتشرة ونبني عالما أكثر صحة ومساواة وعدلا وصمودا».