باريس تستدعي السفير الصيني بسبب «تصريحات» مرتبطة بفيروس «كورونا»

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إنها استدعت السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من التعليقات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء «كوفيد-19».

وقال وزير الخارجية، جان إيف لودريان، في بيان صادر عن الوزارة: «أوضحت رفضي لبعض التعليقات الأخيرة عندما تم استدعاء السفير... هذا الصباح»، مضيفا أن التصريحات لا تتماشى مع «نوعية العلاقات الثنائية»، في إشارة إلى الحملة التي شنتها السفارة الصينية للإشادة «بنجاح» الحكومة الصينية في مكافحة فيروس «كورونا المستجد» وانتقاد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية للجائحة.