أفغانستان تمنع استخدام الدراجات النارية في كابل لمكافحة اعتداءات «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 03:52 مساء
شرطي أفغاني يفتش راكب دراجة نارية في نقطة تفتيش في كابل، 14 أبريل 2020. (أ ف ب)

تمنع الحكومة الأفغانية اعتباراً من الأربعاء الدراجات النارية في كابل لمكافحة الجرائم واعتداءات حركة «طالبان»، وفق ما أعلن مسؤولون الثلاثاء.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية طارق أريان «معظم الجرائم في هذه المدينة بينها الاغتيالات، تُنفّذ بواسطة دراجة نارية». وأضاف «قررنا إذاً منع استخدام الدراجات النارية في مدينة كابول وأقاليمها»، بحسب  «فرانس برس».

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ويأتي هذا القرار بعد سلسلة اعتداءات ارتكبها مسلحون على متن دراجات. ولن يشمل ذلك عاملي توصيل الطعام على الدراجات النارية الذين يعملون كثيراً في الوقت الحالي بسبب اجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ.

وأفاد مسؤول أمني أن حركة طالبان زادت اعتداءاتها التي تستهدف مسؤولين في الحكومة. وقال «جميعهم يستخدمون الدراجات النارية للقيام (بفعلهم) والفرار»، مضيفاً أن عدد السرقات في الشارع على متن الدراجات ازداد أيضاً.

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وقُتل حارسان للرئيس الأفغاني أشرف غني مؤخراً بالرصاص أثناء اعتداءين ارتكبهما «مسلّحون على متن دراجات نارية» في كابول، وفق المصدر نفسه. وفُرضت تدابير مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد، لكن هذه المرة الأولى التي تُتخذ مثل هذه الاجراءات في العاصمة. واعتبر المسؤول أن «هذا الأمر سيحسّن الأمن في أقاليم أخرى وسيحسّن أيضاً الأمن في كابل».

في وقت تنهمك الشرطة بالمعارك مع طالبان، أدى الفقر المدقع ونقص الوظائف إلى جرائم كثيرة في كابول. والدراجات النارية مستخدمة كثيراً في العاصمة خصوصاً بسبب زحمة السير التي يُتوقع أن تتفاقم مع منع سير الدراجات.

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