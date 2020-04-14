إيران: وفيات «كورونا» تراجعت دون المئة في يوم واحد للمرة الأولى منذ شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 03:29 مساء

أعلنت إيران، الثلاثاء، أن عدد وفيات وباء «كوفيد-19»، اليومي انخفض دون المئة للمرة الأولى منذ شهر، مع تسجيل 98 وفاة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 4683، وفق  الناطق باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور.

وقال جهانبور خلال مؤتمر صحفي: «للأسف، خسرنا 98 من مواطنينا أُصيبوا بالمرض...لكن بعد شهر من الانتظار، هذا اليوم الأول الذي تكون فيه حصيلة الوفيات عددًا من رقمين»، مضيفًا: «نأمل أن يستمر هذا التوجه مع تعاونكم في الالتزام بالتعليمات الصحية الهادفة لاحتواء تفشي الفيروس».

وسُجِّلت 1574 إصابة إضافية بالفيروس، وفق جهانبور، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 منذ بدء تفشي الوباء في إيران، موضحًا أن 48129 مريضًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات، وتجاهد حكومة الرئيس حسن روحاني منذ شهرين لاحتواء الوباء.

وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات، كما أرجأت مناسبات مهمة وفرضت رزمة من القيود، لكنها تمنعت عن فرض إغلاق تام، وأعلنت إيران أولى الإصابات في 19 فبراير مع وفاة شخصين في قم، لكن كان هناك تشكيك في الخارج من أن العدد الفعلي للمصابين في الجمهورية الإسلامية أعلى من ذلك المعلن.

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