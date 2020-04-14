«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 01:47 مساء

أسفر فيروس «كورونا المستجد» عن أكثر من 120 ألف وفاة في العالم منها نحو 70% في أوروبا منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر، وفق إحصاء لـ«فرانس برس» الساعة 11.00 ت غ الثلاثاء استنادًا الى مصادر رسمية.

وبلغت حصيلة الوفيات 120 ألفًا و13 حالة بينها 81 ألفًا و474 في أوروبا، القارة الأكثر تضررًا. وسُجِّل أكبر عدد من الوفيات في الولايات المتحدة (23 ألفًا و649) تليها إيطاليا (20 ألفًا و465) وإسبانيا (18 ألفًا و56) وفرنسا (14 ألفًا و967).

وأحصيت 1923390 إصابة في العالم، أكثر من نصفها في أوروبا (973087) مع تسجيل أكثر من 582590 إصابة في الولايات المتحدة.

 

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