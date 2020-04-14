منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 11:37 صباحا

دعت منظمات حقوقية، قطر وعمان والإمارات إلى رفع الحظر نهائيًا عن جميع التطبيقات الهاتفية المستخدمة في مكالمات الإنترنت الصوتية والمرئية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وقالت 28 منظمة من بينها «هيومن رايتس ووتش» إن الحظر «يتسبب في إحداث مشاكل كثيرة للمستخدمين الذين يعيشون في تلك البلدان، وخصوصا لغالبية العمال المهاجرين والأجانب».

وكانت الإمارات خفّفت الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الإنترنت، حيث أضافت مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض، لكن من دون أن ترفع الحظر عن تطبيقات أخرى أكثر شعبية، وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الإمارات من بينها «سكايب للأعمال» و«غوغل هانغاوتس» و«سيسكو ويب آكس» و«مايكروسوفت تيمز».

لكنّها أبقت الحظر على الاتصال الصوتي والاتصال بالفيديو عبر تطبيقات أخرى أكثر شعبية أبرزها «واتساب» و«فيس تايم»، ويعيش ملايين العمال الأجانب في دول الخليج الست، حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أكثر من 9 آلاف بينها 67 وفاة، ورأت المنظمات الحقوقية أن حجب خدمات على الإنترنت «يعد خرقاً وانتهاكاً لحقوق الأشخاص الأساسية التي تشمل حرية التعبير والخصوصية والوصول إلى المعلومات».

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