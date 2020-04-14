الرئيس الإسرائيلي يمنح غانتس ونتنياهو مهلة 48 ساعة لتشكيل ائتلاف حكومي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (أرشيفية: الإنترنت).

منح الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فجر الثلاثاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي زعيم تحالف أزرق أبيض الوسطي بيني غانتس، مهلة 48 ساعة لتشكيل حكومة «وحدة وطنية»، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وبعيد دقائق على انتهاء المهلة المحدّدة دستورياً لغانتس لتشكيل ائتلاف حكومي في الدقيقة صفر من فجر الثلاثاء، أصدر روفلين بياناً أعلن فيه الموافقة على طلب مشترك قدّمه نتنياهو وغانتس لمنحهما مهلة تنتهي فجر الخميس للتوصل إلى اتّفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي أطول أزمة سياسية في تاريخ إسرائيل، وفق وكالة فرانس برس.