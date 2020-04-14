انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 01:47 صباحا
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. (أرشيفية: الإنترنت).

انتهت فجر الثلاثاء، المهلة المحدّدة دستورياً لرئيس الكنيست الإسرائيلي بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة في وقت لا تزال فيه المفاوضات متواصلة في القدس، بين رئيس الوزراء المكلّف ومنافسه الرئيسي رئيس الوزراء المنتهية ولاية بنيامين نتنياهو، لإقناعه بالانضمام إليه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي أعقاب الانتخابات التي جرت في 2 مارس كلّف الرئيس رؤوفين ريفلين، رئيس الأركان السابق وزعيم تحالف «أزرق-أبيض» الوسطي تشكيل الحكومة، غير أنّ غانتس فشل في تنفيذ هذه المهمّة خلال المهلة المحدّدة دستورياً والتي انتهت في الدقيقة الأولى من فجر الثلاثاء، ممّا سيدفع الرئيس إلى دعوة الكنيست لترشيح شخص آخر قادر على تشكيل ائتلاف حكومي، وفق وكالة فرانس برس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
«تيك توك دوك».. طبيب يكافح «كورونا» بفيديوهات طريفة
منوعات
طرح أغنية «إنت بطل» لمساندة مرضى «كورونا»
ثقافة وفن
مستشفى دروغبا يفتح أبوابه لمصابي «كورونا»
رياضة عالمية
عماري زايد ينعي مقتل 4 أساتذة جامعيين في «معركة أبوقرين»
ليبيا
السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس «كورونا» يظهر في تحاليل مرضى متعافين