انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. (أرشيفية: الإنترنت).

انتهت فجر الثلاثاء، المهلة المحدّدة دستورياً لرئيس الكنيست الإسرائيلي بيني غانتس لتشكيل حكومة جديدة في وقت لا تزال فيه المفاوضات متواصلة في القدس، بين رئيس الوزراء المكلّف ومنافسه الرئيسي رئيس الوزراء المنتهية ولاية بنيامين نتنياهو، لإقناعه بالانضمام إليه في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وفي أعقاب الانتخابات التي جرت في 2 مارس كلّف الرئيس رؤوفين ريفلين، رئيس الأركان السابق وزعيم تحالف «أزرق-أبيض» الوسطي تشكيل الحكومة، غير أنّ غانتس فشل في تنفيذ هذه المهمّة خلال المهلة المحدّدة دستورياً والتي انتهت في الدقيقة الأولى من فجر الثلاثاء، ممّا سيدفع الرئيس إلى دعوة الكنيست لترشيح شخص آخر قادر على تشكيل ائتلاف حكومي، وفق وكالة فرانس برس.