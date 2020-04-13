تركيا تجدد الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع لكبح انتشار وباء «كوفيد-19»

جادة استقلال في منطقة تقسيم خلال الغلق التام نهاية الأسبوع، اسطنبول، تركيا، 12 أبريل 2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الإثنين، أنه سيتم تجديد الإغلاق المفروض يومي السبت والأحد في المدن الكبرى كل نهاية أسبوع طالما كان ذلك ضروريًّا لكبح انتشار وباء «كوفيد-19».

وقال إردوغان عقب اجتماع حكومي عبر الفيديو، إنه «في إطار مكافحة الجائحة، قررنا مواصلة الإغلاق خلال نهاية الأسبوع طالما كان ذلك ضروريًّا. أعلم الآن مواطنينا أنه سيتم فرض إغلاق اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 17 أبريل حتى منتصف ليل الأحد 19 أبريل»، وفق «فرانس برس».

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ومساء الجمعة، فاجأت وزارة الداخلية ملايين الأتراك بإعلامهم بقرار منع الخروج من المنازل خلال نهاية الأسبوع في أكبر 30 مدينة بالبلاد قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ. وأدى الإعلان المتأخر إلى احتشاد آلاف السكان المذعورين في المتاجر لشراء مؤن، ما أدى إلى انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

قاد ذلك إلى تقديم وزير الداخلية سليمان صويلو استقالته مساء الأحد بعد موجة نقد استهدفته، لكن إردوغان رفض الاستقالة. وأكد رئيس الدولة: «سنتخذ التدابير الضرورية لتجنب الفوضى التي شهدناها». واتخذ قرار الإغلاق مع تسارع انتشار فيروس «كورونا المستجد» في تركيا خلال الأيام الأخيرة.

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وأصيب أكثر من 61 ألف شخص وتوفي 1300 بسبب «كوفيد-19»، وفق أحدث حصيلة رسمية وزارة الصحة الاثنين. وقال اردوغان الاثنين «تملك مستشفياتنا الامكانيات لمكافحة هذه الجائحة لناحية الفحص والمعالجة وعدد وحدات العناية المركزة المتوفرة». وضاعفت تركيا التدابير لمحاولة احتواء الوباء، اذ أغلقت المدارس وعلقت الرحلات الجوية ومنعت التجمعات.