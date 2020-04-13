القبض على رجل صيني سرق اختبارات لفيروس كورونا في بيرو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 09:08 صباحا
المتهم زانغ تيانتشينغ خلال توقيفه في بيرو في 12 أبرل 2020 (فرانس برس)

ألقي القبض على رجل صيني أمس الأحد في ليما، عاصمة دولة بيرو، بتهمة طرح اختبارات فورية غير قانونية لفيروس كورونا، سرقها من وزارة الصحة في الدولة اللاتينية، حسب الشرطة البيروفية.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه «بعد تدخل أجهزة الاستخبارات، أوقف المواطن الصيني زانغ تيانتشينغ الذي كان يقترح على الأشخاص إخضاعهم لاختبارات فورية لكوفيد 19 قام بسرقتها».

وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عاما وهو يرتدي ثوبا طبيا ويضع قناعا على وجهه وكان يتنقل من منزل إلى آخر في منطقة برينيا في عاصمة بيرو لاقتراح إجراء اختبارات للمقيمين فيها في مقابل مبلغ من المال.

وقد اعترف بسرقة الاختبارات من أحد أقسام وزارة الصحة حيث كان يعمل، بحسب الشرطة التي عثرت في منزله على حقيبة تحتوي على 20 اختبارا ومعدات طبية أخرى.

وأعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا الأربعاء الماضي أنه تم توزيع 330 ألف اختبار فوري لكوفيد 19 على الخدمات الصحية في كل أنحاء البلاد.

ووفقا لوزارة الصحة، تم إجراء 45272 اختبارا حتى الآن.

وقد سجلت بيرو التي يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة، 7519 إصابة بفيروس كورونا من بينها 193 حالة وفاة.

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