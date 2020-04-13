إردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية التركي

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو، على خلفية إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقالت الرئاسة التركية في بيان «لم تُقبل استقالة وزير الداخلية. سيواصل أداء وظيفته»، وفق وكالة فرانس برس.
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