1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 08:23 صباحا
مسعف في أحد مستشفيات نيويورك في 5 أبريل 2020. (أرشيفية: فرانس برس)


سجّلت الولايات المتحدة حتى مساء السبت 1.920 وفاة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة جرّاء فيروس «كورونا» المستجدّ، وهو ما يُمثّل تباطؤا طفيفا مقارنة باليوم السابق، استنادًا إلى أرقام نشرتها جامعة «جونز هوبكنز»، السبت.

ففي اليوم السابق، كانت الولايات المتحدة سجّلت 2.108 حالات وفاة جرّاء الفيروس، وفقًا للجامعة التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا. في الوقت نفسه، ارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» إلى أكثر من 20 ألفًا،

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وأشارت الجامعة، التي تتخذ بالتيمور مقرًّا لها، إلى أن حصيلة وفيات الفيروس في الولايات المتحدة بلغت 20.071، بينما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 519.453 إصابة.

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