بعد 45 عاما.. إعدام أحد قتلة مؤسس بنغلاديش

ملصق يحمل صورة مؤسس بنغلاديش نجيب الرحمن في دكا في 09 مارس 2020. (أرشيفية: فرانس برس)

أعلنت سلطات بنغلاديش تنفيذ حكم الإعدام شنقا اليوم الأحد في ضابط سابق أدين بقتل مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن في 1975، وذلك بعد أيام من توقيفه إثر مطاردة استمرت 25 عاما.

وكان مجيب الرحمن، والد رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة واجد والذي قاد بنغلاديش إلى الاستقلال عن باكستان، في السلطة عندما اغتيل مع الجزء الأكبر من عائلته في 15 أغسطس 1975.وحكم القضاء المحلي في 1998 بالإعدام على نحو 10 ضباط في إطار هذه المجزرة، بينهم الكابتن عبد المجيد، غيابيا. وثبتت المحكمة العليا الحكم في 2009 وتمت تنفيذ العقوبة في خمسة مدانين بعد أشهر.وفر عبد المجيد إلى الهند في 1996 وعاد إلى بنغلايدش الشهر الماضي، حسب الشرطة. وقد أوقفته شرطة مكافحة الإرهاب صباح الثلاثاء في العاصمة دكا.



وأعلن وزير العدل في بنغلاديش أنيس الحق لوكالة «فرانس برس» أن إدارة السجن نفذت حكم الإعدام فيه الليلة الماضية بعد رفض طلب عفو رئاسي. وأوضح لوكالة «فرانس برس» أن تنفيذ حكم الإعدام تم في أكبر سجن في البلاد في كيرانيغانج بجنوب العاصمة.وتحيي بنغلادش هذه السنة ذكرى مرور 100 عام على ولادة مجيب الرحمن، لكن تم تقليص النشاطات في هذا الإطار بسبب انتشار وباء كوفيد-19.ونجت الشيخة حسينة من المجزرة في 1975 لأنها كانت مع شقيقتها في أوروبا حينذاك.

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وفي تسجيل فيديو، رأى وزير الداخلية في البلاد هذا الأسبوع أن اعتقال عبد المجيد هو «أجمل هدية لسنة الاحتفال بمئوية» مجيب الرحمن.واستغرقت معالجة اغتيال مجيب الرحمن من قبل القضاء وقتا طويلا وما زالت هذه القضية تسمم الحياة السياسية في بنغلاديش، حسب «فرانس برس»وكافأت الحكومة العسكرية التي سيطرت على البلاد بعد اغتياله القتلة خصوصا يمنحهم مناصب دبلوماسية. وقد سمح لبعضهم حتى بتشكيل حزب والمشاركة في الانتخابات في ثمانينات القرن الماضي.



ومنع عفو ملاحقتهم لـ21 عاما حتى وصول الشيخة حسينة إلى السلطة في 1996. وقد اتهمت ضياء الرحمن الذي تولى الرئاسة في 1977 وبقي في المنصب حتى اغتياله في 1981، بالوقوف وراء قتل والدها.لكن أرملة ضياء الرحمن، خالدة ضياء رئيسة الوزراء من 1991 إلى 1996 ومن 2001 إلى 2006، تنفي باستمرار هذه الاتهامات. وكانت خالدة ضياء حليفة للشيخة حسينة لكنها أصبحت عدوة لها وأدينت في 2018 بالفساد في إطار ملاحقات تؤكد أنها مفبركة.