«تصويت عن بعد».. بايدن مرشح الديمقراطيين في ألاسكا للرئاسة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 أبريل 2020, 07:31 صباحا
بايدن (يسار) والسناتور بيرني ساندرز قبل بدء المناظرة في واشنطن في 15 مارس 2020. (أرشيفية: فرانس برس)


أعلن الحزب الديموقراطي فوز المرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن في انتخاباته التمهيدية بولاية ألاسكا الأميركية مساء السبت بعد تصويت بالبريد الالكتروني بسبب انتشار وباء «كوفيد-19».

وكانت بطاقات الاقتراع أرسلت قبل انسحاب خصمه بيرني ساندرز من السباق للفوز بترشيح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأعلن الحزب الديموقراطي في ألاسكا في تغريدة على «تويتر» أن نائب الرئيس السابق باراك أوباما فاز بفارق كبير على منافسه في الاقتراع في ألاسكا حيث حصل على تأييد 55,3 % من المقترعين وتسعة من المندوبين ال15 في هذه الولاية.أما السناتور المستقل بيرني ساندرز، فقد حصل على 44,7% من الأصوات وثمانية مندوبين.

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