نيويورك تبقي المدارس مغلقة حتى نهاية العام الدراسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 09:57 مساء
رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو. (أ ف ب)

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، السبت، أن المدارس الحكومية في المدينة ستظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي مع استمرار تفشي جائحة «كوفيد-19»، لكن حاكم الولاية قال لاحقًا إن القرار يعود له.

وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحفي، صباح السبت، «ليس هناك شيء سهل بشأن هذا القرار»، مضيفًا أن القرار «من الواضح أنه سيساعدنا في إنقاذ أرواح»، وفق «فرانس برس».

نيويورك تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية في الولاية بـ779 حالة

لكن الحاكم أندرو كومو أصر بعد ساعات قليلة على أن اتخاذ قرار كهذا من صميم صلاحياته. وقال كومو: «لا يمكنك اتخاذ قرار داخل مدينة نيويورك فقط دون تنسيق هذا القرار مع المنطقة المحيطة بالمدينة بأكملها، لأن كل ذلك يسير معًا».

وقال الحاكم إنه يتفهم موقف دي بلازيو، فهو «يريد إغلاق (المدارس) حتى يونيو، وقد نفعل ذلك لكننا سنفعله بطريقة منسقة مع المناطق الأخرى». والرجلان خصمان منذ وقت طويل وسبق وأن اختلفا من قبل.

وسجلت مدينة نيويورك، أكبر مدن الولايات المتحدة، 5820 حالة وفاة حتى الآن، حسب آخر إحصاء من جامعة «جونز هوبكينز». وقال دي بلازيو إنه قرر استمرار إغلاق المدارس بعد التشاور مساء الجمعة مع اختصاصي الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي الذي يقود الاستجابة العلمية للحكومة ضد الفيروس القاتل.

كورونا يحصد أرواح 881 شخصا في بريطانيا خلال يوم واحد.. ويسجل حصيلة قياسية في نيويورك

أغلقت المدينة مدارسها العامة في 16مارس مع مواصلة الفيروس انتشاره السريع. ويشمل الإغلاق 1.1 مليون تلميذ في أكبر منطقة مدارس عامة في البلاد. وقال رئيس البلدية إنه يأمل أن تستأنف الدراسة بشكل طبيعي في سبتمبر مع بداية العام الدراسي الجديد. وكان كومو مدد في وقت سابق إغلاق المدارس على مستوى الولاية حتى 29 أبريل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم.. «الوحدة» أول فريق ليبي يدشن الظهور الأفريقي
رياضة محلية
الشرطة المصرية تفرق أهالي قرية رفضوا دفن امرأة توفيت بسبب «كورونا»
عربى
لهذا السبب.. تفاؤل في الأردن بوقف انتشار فيروس «كورونا»
عربى
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
يوفنتوس يدرس استدعاء نجومه لإيطاليا وسط أنباء عن احتمالية تمرد
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض»: ليبيا لم تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الجمعة
ليبيا
الإيجازات الصحفية لترامب حول مستجدات «كورونا» فيها المسلي والمشين
دولى
تركيا تمنع مواطنيها من مغادرة منازلهم لمدة 48 ساعة في 31 مدينة
دولى
جريدة «الوسط»: تصعيد ميداني ملفت في حرب العاصمة.. و«كورونا» يتقدم
ليبيا
«نيويورك تايمز»: «كورونا» يضرب 150 من أفراد العائلة الحاكمة في السعودية
عربى
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
خسائر «كورونا» تقلب معادلة ترامب في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الرجال هم الأسوأ حظا مع «كوفيد-19»؟