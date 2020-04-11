المؤسسات الخيرية الأميركية تتبرع بملايين الدولارات لوقف انتشار «كوفيد-19» وتمويل العلاجات الجديدة

معمل أبحاث أميركي يجري تحليلا لعينة من فيروس كوفيد-19. (الإنترنت)

تتبرع المؤسسات الخيرية الأميركية بملايين الدولارات لوقف انتشار «كوفيد-19»، وتمويل الأبحاث في العلاجات الجديدة ومساعدة المدن في الولايات المتحدة وحول العالم على تحسين وسائل الكشف والعلاج.

فقد خصصت مؤسسة «بيل أند مليندا غيتس» مؤخرًا ما يصل إلى 100 مليون دولار لمكافحة «كوفيد19». ويدعم التمويل شراكة المؤسسة مع المؤسسات الخيرية الأخرى، التي خصصت مؤخرًا 20 مليون دولار للتجارب السريرية لتحديد ما إذا كان دواءان شائعان لمكافحة الملاريا قد يمنعان «كوفيد19»، بحسب موقع «شير أميركا».

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وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مارك سوزمان، في بيان يوم 5 فبراير، «يجب على المنظمات المتعددة الأطراف والحكومات الوطنية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية أن تعمل معًا لإبطاء وتيرة تفشي المرض».

كما تقوم أيضًا مؤسسة «غيتس»، إلى جانب مؤسسة «بلومبرغ الخيرية»، التي أسسها مايكل بلومبرغ عمدة مدينة نيويورك السابق، بتمويل جهود الإغاثة لمكافحة «كوفيد19» في جميع أنحاء العالم.

وقد أعلنت مؤسسة «بلومبرغ» في 17 مارس عن منح 40 مليون دولار لمبادرة عالمية ستدعم الكشف عن «كوفيد-19» والوقاية منه في الدول ذات الدخل المنخفض في أفريقيا ومناطق أخرى. وسيعمل التمويل على تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية وتطوير شبكات المختبرات.

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وقالت المؤسسة في بيان، «إننا نحتاج إلى إبطاء انتقال الفيروس وتقليل أثر تفشي المرض في جميع البلدان». هاتان المؤسستان وغيرهما من المؤسسات الخيرية تُعد جزءًا من نهج «استخدام كل طاقات أميركا» لمكافحة «كوفيد-19»، وهو نهج يتضمن تخصيص بلايين الدولارات من الإنفاق الحكومي الطارئ وحشد الشركات الكبرى والشركات الصغيرة التي حولت إنتاجها لدعم جهود الاستجابة.

وبينما تعمل المؤسسات الرئيسية في الولايات المتحدة وخارجها، فإن المنظمات الأخرى، بما فيها المنظمات الخيرية الإقليمية والمحلية، توجّه المساعدة تجاه الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

في 19 مارس، أعلنت حملة «لا لجوع الأطفال» لإطعام الأطفال الجياع، تقديم خمسة ملايين دولار للجهود المبذولة على الصعيد الوطني لإطعام الأطفال المحرومين غير القادرين على الذهاب إلى المدرسة، حيث يتلقون عادة وجبة غذائية واحدة أو أكثر يوميًّا.

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وأعلنت «مؤسسة كاليفورنيا» تقديم مِنح بقيمة خمسة ملايين دولار لدعم المنظمات الصحية المحلية التي تخدم عمال المزارع والمشردين. وفي ولاية أوهايو، تقول منظمتا «فود بانك» و«كير سورس» إنهما تقدمان أكثر من 50 ألف وجبة لكبار السن ذوي الدخل المنخفض الذين يجب أن يبقوا في المنزل.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مؤسسة «يونايتد واي» والمؤسسات المجتمعية في أميركا عن تخصيص ملايين الدولارات لدعم المرضى أو العاطلين عن العمل نتيجة الوباء.