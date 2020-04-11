جونسون يتحسن «بشكل كبير» من إصابته بـ«كوفيد-19»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية)

أعلن ناطق باسم بوريس جونسون، السبت، أن حالة رئيس الحكومة البريطاني الصحية تتحسن «بشكل كبير» بعدما نُقل إلى المستشفى منذ نحو أسبوع إثر إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وخرج الزعيم المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، مساء الخميس، من العناية المركزة التي أُدخل إليها الإثنين. ونُقل إلى قسم آخر في مستشفى سانت توماس في لندن، حيث يخضع «لمتابعة مكثفة خلال المرحلة الأولى من شفائه»، وفق تصريحات سابقة، بحسب «فرانس برس»

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خروج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من العناية المركزة

وأكد الناطق: «يواصل رئيس الوزراء التحسن بشكل كبير». كان مكتب جونسون أعلن، الجمعة، أن رئيس الوزراء عاود «السير قليلًا». وأشار الناطق سابقًا إلى أن «معنوياته عالية جدًّا»، مضيفًا أن جونسون دخل «المرحلة الأولية» من الشفاء وأن عودته لقيادة الحكومة تعتمد على «رأي فريقه الطبي».

وجونسون الذي شُخِّصت إصابته أواخر مارس هو حتى اليوم رئيس الحكومة الوحيد في العالم المصاب بـ«كوفيد-19». وأودى الوباء حتى الآن بحياة نحو 9 آلاف شخص في المملكة المتحدة، إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من الفيروس.

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ويتولى وزير الخارجية، دومينيك راب، بالوكالة إدارة أعمال الحكومة في غياب بوريس جونسون الذي «لم يتعافَ بعد... ويحتاج لوقت كافٍ» لذلك، كما قال والده ستانلي جونسون الجمعة لشبكة «بي بي سي». وأضاف والد جونسون: «لا يمكنني أن أتصور خروجه من المستشفى والعودة سريعًا إلى داونينغ ستريت واستلام زمام الأمور دون فترة استراحة».

ويفترض أن تبت الحكومة، الأسبوع المقبل، بتمديد فترة العزل التي بدأت في 23 مارس لثلاثة أسابيع تنتهي الإثنين. ورغم أن التوصل لقرار رسمي لن يتم قبل نهاية الأسبوع المقبل، إلا أن السلطات تواصل التحذير من التراخي في تدابير التباعد الاجتماعي خصوصًا خلال عطلة نهاية أسبوع عيد الفصح.