ترامب يهدد «أي دولة ترفض استقبال رعاياها» العائدين من أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أبريل 2020, 10:12 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

ھدد الرئیس الأمریكي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الدول التي ترفض أو تؤخر «بشكل غیر معقول» إعادة رعایاھا المخالفین للقوانین من الولایات المتحدة وسط موجة تفشي لفیروس «كورونا» المستجد.

وقال ترامب في مذكرة أصدرھا مساء أمس الجمعة إن «الدول التي ترفض أو تؤخر بشكل غیر معقول استقبال مواطنیھا أو رعایاھا أو مقیمیھا من الولایات المتحدة خلال الوباء تخلق مخاطر غیر مقبولة على الصحة العامة للأميركیین»، وفق وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

إعادة الأجانب
وشدد على أن الولایات المتحدة «یجب أن تكون قادرة على تفعیل إعادة الأجانب الذین ینتھكون قوانین الولایات المتحدة» وأشار ترامب إلى أنه أمر وزیر الأمن الداخلي بإبلاغ وزارة الخارجیة إذا كانت حكومة أي دولة ترفض أو تؤخر بشكل غیر معقول إعادة رعایاھا «وإذا ما كان ھذا الرفض أو التأخیر یعرقل عملیات وزارة الأمن الداخلي اللازمة للاستجابة للوباء».

وأوضح أنه یتعین على وزارة الخارجیة اعتماد ذلك والشروع في خطة لفرض عقوبات على التأشیرة في غضون سبعة أیام. كما لفت إلى أن العقوبات على أي دولة ستعلق إذا أبلغ وزیر الأمن الداخلي وزارة الخارجیة أن حكومتھا استأنفت استقبال رعایاھا «دون تأخیر غیر معقول». ومن المقرر أن تطبق المذكرة حتى 31 دیسمبر 2020 «ما لم یتم تمدیدھا».

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