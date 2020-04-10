وكالة الطب الروسية تثبت فعالية عقار مضاد الملاريا في علاج المصابين بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 11:52 مساء
محاولات البحث عن لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد لم تتوقف حول العالم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للطب والبيولوجيا، أن علماءها أثبتوا فعالية دواء «مفلوكوين» المضاد للملاريا في علاج المصابين بفيروس كورونا كوفيد-19.

وقالت الوكالة «استطعنا إثبات أن عقار ميفلوكين يمنع تماما تطور الاعتلال الخلوي الناجم عن فيروس كورونا بتركيز 2 مكغ/لتر»، مضيفة أن تركيز المادة في بلازما الدم يصل إلى المستوى المذكور بعد تناول الدواء بالجرعات العلاجية المسموح بها.

وأشارت إلى أن الأبحاث الهادفة إلى معرفة مدى فعالية العقار المذكور، أجراها مركز «فارم زاشيتا» الوطني بمشاركة المعهد الـ48 للبحوث العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت الوكالة أنها تمكنت من تطوير دواء فعال لعلاج المرض الذي يسببه فيروس «كوفيد-19»، على أساس عقار «مفلوكوين».

وكانت وزارة الصحة الروسية نشرت في 9 أبريل، قائمة معدلة للأدوية التي أوصت باستخدامها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، ضمت الكلوروكين، وهيدروكسي كلوروكوين، ولوبينافير+ريتونافير، والأزيتروميسين بالاقتران مع هيدروكسي كلوروكوين والإنترفيرون.

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