أكثر من ألف وفاة بفيروس «كورونا» المستجد في البرازيل

أكثر من ألف وفاة بفيروس «كورونا» المستجد في البرازيل. (أرشيفية، الإنترنت)

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد في البرازيل، الجمعة، عتبة الألف، وفق ما أفادت وزارة الصحة في أكثر البلاد تضررا من الجائحة في أميركا اللاتينية.

وقالت الوزارة إنّه تم تسجيل 19638 إصابة مؤكدة، و1057 وفاة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».