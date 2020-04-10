«فرانس برس»: وفيات «كورونا» تتخطى 100 ألف حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 08:16 مساء
صورة تعبيرية عن فيروس «كورونا» المستجد.

أسفر فيروس «كورونا» المستجد عن وفاة ما لا يقل عن مئة ألف شخص في العالم، نحو 70% منهم في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة وضعتها وكالة «فرانس برس»، الجمعة، استنادًا إلى مصادر رسمية.

وتم إحصاء مجموع 100661 وفاة بينها 70245 في أوروبا، القارة الأكثر تأثرا بوباء «كوفيد-19»، وإيطاليا هي الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في العالم «18849»، تليها الولايات المتحدة «17925»، ثم إسبانيا «15843» وفرنسا «13197».

وتم إحصاء 1650651 إصابة في العالم حتى الآن، من بينها 857233 إصابة، أي أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية، في أوروبا، وأكثر من 475 ألفا في الولايات المتحدة التي تسجل أسرع انتشار للوباء.

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