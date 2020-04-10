987 وفاة بـ«كورونا» في فرنسا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 08:00 مساء
صورة تعبيرية عن فيروس «كورونا» المستجد.

بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد في فرنسا 13197 وفاة منذ بدء انتشار الوباء، بعد تسجيل 987 وفاة جديدة خلال 24 ساعة بينهم طفل، على ما أعلن المدير العام للصحة جيروم سالومون، مساء الجمعة.

وبين الوفيات الجديدة، حصلت 433 في دور المسنين والمرافق الطبية الاجتماعية، و554 في المستشفيات، وذكر سالومون بين ضحايا الوباء طفل عمره أقل من عشر سنوات، ويبدو أن أسباب وفاته كانت «متعددة»، لكن المتحدث أفاد عن «بصيص أمل ضئيل» يتمثل في تراجع عدد المرضى الذين ينقلون إلى أقسام الإنعاش بـ62 مريضا، حسب وكالة «فرانس برس».

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