إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

عامل في حقل حشيشة في اليمونة في شرق لبنان، 23 يوليو 2018. (فرانس برس)

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، ضبط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ البلاد بعد إحباط إخراج 25 طنا من حشيشة الكيف، عبر مرفأ بيروت إلى دولة أفريقية.

وأوردت المديرية في بيان اليوم، الجمعة، أن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وبعد متابعة لنحو شهر «ضبط قافلة مؤلفة من ثماني شاحنات كانت متّجهة إلى حرم مرفأ بيروت، على متنها حاويات بداخلها آلاف الأكياس من النايلون، تحتوي على أتربة زراعية».

وجرى، بعد الانتهاء من تفتيش الحاويات في المرفأ في 24 مارس، «ضبط كميات كبيرة من حشيشة الكيف بلغت زنتها نحو 25 طنا، كانت موضبة.. بطريقة محترفة داخل أكياس التراب»، وفق البيان.

وتعد الكمية المضبوطة، التي كانت في طريقها إلى دولة أفريقية لم تسمها قوى الأمن، «الأضخم بتاريخ لبنان، وكانت مجهّزة ومعدّة للتجارة والترويج والبيع والتهريب إلى الخارج».

وذكرت مديرية الأمن أن «التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين».

ويُعد لبنان، وفق الأمم المتحدة، ثالث منتج لعجينة الحشيشة في العالم بعد أفغانستان والمغرب. ويجد المنتج اللبناني بشكل أساسي أسواقا له تحديدا في منطقة الشرق الأوسط.

وشكلت الحشيشة اللبنانية صناعة مزدهرة خلال الحرب الأهلية «1975-1990». وكانت تدر ملايين الدولارات، قبل أن تقوم الدولة بحملات للقضاء عليها واعدة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق.