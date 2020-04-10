إندونيسيا تفرض حظر تجول لمواجهة كورونا مع تحذيرات من كارثة صحية

شوارع خالية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا مع تشديد اجراءات العزل، 10 أبريل 2020. (فرانس برس)

انتشرت عناصر من الجيش والشرطة في شوارع العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم الجمعة لفرض أقصى تدابير التباعد الاجتماعي مع تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما حذر مختصون من كارثة صحية مقبلة.

ويواجه مخالفو هذه الاجراءات التي تشمل أيضا حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص وخفض حركة النقل العام، دفع غرامات عالية وعقوبة سجن تصل إلى سنة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

البقاء في المنازل

ومنعت الدراجات النارية التي تستخدم عادة وسيلة للنقل العام في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، من العمل وأمر السكان بالبقاء في المنازل.

وأمرت المساجد وأماكن العبادة الأخرى بالاغلاق للاسبوعين المقبلين على الاقل بعدما واصل ملايين الاشخاص أداء صلاة الجمعة، رغم الدعوات للصلاة من المنازل.

وكان الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو فرض حالة الطوارىء الشهر الماضي مع ارتفاع عدد الوفيات بكوفيد-19؛ لكنه لم يفرض إغلاقا تاما خوفا من انهيار أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

انتقادات للحكومة

وواجهت الحكومة الاندونيسية انتقادات لطريقة تعاملها مع الازمة فيما تدور تساؤلات حول العدد الحقيقي للوفيات.

والحصيلة الرسمية تشير إلى وفاة 280 شخصا مع تأكيد 3293 إصابة في البلاد التي تضم أكثر من 260 مليون نسمة؛ لكن وتيرة اجراءات الفحوصات تعتبر بين الأدنى في العالم وهناك مخاوف من أن تكون أعداد الوفيات أعلى بكثير، وفق الوكالة الفرنسية.

وتوقعت وكالة استخبارات في اندونيسيا ان يصل عدد الاصابات الى 95 ألفا بحلول يونيو.

كما حذرت دائرة الصحة في جامعة اندونيسيا العامة من أن البلاد قد تسجل أكثر من 240 ألف وفاة في حال لم تقم باجراء فحوصات إضافية وفرض اجراءات عزل مشددة.