الأمم المتحدة تحذر من تأثير فيروس كورونا على النساء في العالم

امرأتان تعملان في الزراعة في الكاميرون. (أرشيفية: فرانس برس)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى جعل المرأة في قلب جهود إعادة البناء الاقتصادي في الوقت الذي يجابه فيه العالم التداعيات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، محذرا من أن خطر الفقر يهدد عددا كبيرا من النساء.

وعلى الرغم من أن معدلات الوفيات جراء الفيروس لدى الرجال أكثر منها لدى النساء، اعتبر غوتيريش في بيان أمس الخميس، نقلته وكالة "فرانس برس" أن للجائحة نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة على النساء والفتيات.

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وقال: "تعمل نحو 60% من النساء في جميع أنحاء العالم في الاقتصاد غير الرسمي، ويكسبن دخلا أقل ويوفرن أقل، وهن أكثر عرضة للوقوع في الفقر، لذا فأنا أحض الحكومات على وضع النساء والفتيات في صميم جهودهم للتعافي من آثار كوفيد-19".

نساء مهددة بفقدان وظائفهن

وأشارت الأمم المتحدة في تقرير مرفق بالبيان الى أن ملايين النساء قد فقدن أعمالهن ووظائفهن بسبب انتشار الفيروس.

ولفت غوتيريش الى أن "الفتيات اللواتي هن خارج المدارس الآن قد لا يعدن أبدا"، قائلا إن "استعادة التقدم الذي خسرناه قد يستغرق سنوات".

وتحدث غوتيريش بينما تسعى قوى دولية إلى بناء استراتيجيات لمواجهة هذه المأساة والانهيار الاقتصادي الناتج عنها.

ركود يتطلب تمويلا هائلا في الدول النامية

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم الجمعة أن جائحة فيروس كورونا دفعت الاقتصاد العالمي إلى ركود سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "من الواضح أننا دخلنا في ركود"، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وكان غوتيريش قد ناشد الحكومات الأحد الماضي بذل المزيد لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري والعائلي، الذي يتصاعد مع ملازمة مئات الملايين من الناس حول العالم منازلهم.