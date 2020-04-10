انخفاض عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 08:27 صباحا
نقل مصابين بفيروس كورونا من بيت للمسنين في ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة. (أ ف ب)

سجّلت الولايات المتحدة مساء الخميس وفاة 1783 مصابا فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تقلّ قليلاً عن المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 1973 إصابة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز عند الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، أن الوباء حصد في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1783 شخصاً أي أقل بـ190 حالة وفاة من اليوم السابق، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 16.478 حالة وفاة، وفق وكالة فرانس برس.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس، بعد إيطاليا التي تسبقها بحوالى ألفي وفاة.

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