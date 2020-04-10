مكالمة هاتفية ثلاثية بين ترامب وبوتين والملك سلمان تناولت «اتفاقا نفطيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 12:36 صباحا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بحث عصر الخميس في مكالمة هاتفية ثلاثية ضمت إليه كلًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إمكانية التوصل إلى «اتفاق نفطي».

وقال دان سكافينو جونيور، أحد مستشاري الرئيس الأميركي، إن القادة الثلاثة «ناقشوا اتفاقاً نفطيًا»، دون مزيد من التفاصيل، حسب وكالة «فرانس برس».

وتحاول الدول الرئيسية المنتجة للنفط وفي مقدمها الدول المنضوية في منظمة «أوبك» إضافة إلى روسيا التوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج لرفع أسعار الذهب الأسود التي انهارت بسبب جائحة «كوفيد-19». ومن المقرر أن يعقد ترامب مؤتمرًا صحافيًا خلال وقت قصير.

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