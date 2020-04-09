لليوم الثاني على التوالي .. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بكورونا

مريضة تصل إلى مستشفى في ويكوف في نيويورك في 5 أبريل 2020. (أ ف ب)

سجلت الولايات المتحدة الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وفاة نحو ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن الوباء حصد في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1973 مصاباً بالفيروس (مقابل 1939 في اليوم السابق)، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في هذا البلد إلى 14.695 حالة وفاة، وفقا لـ«فرانس برس».

الولايات المتحدة تعلن أعلى حصيلة يومية للوفاة بكورونا يسجلها بلد في العالم

وبهذه الحصيلة الجديدة، أصبحت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إذ إنّها تخطّت إسبانيا (14.555 وفاة) لكنّها لا تزال خلف إيطاليا التي سجّلت لغاية اليوم 17.669 وفاة.

تقديرات لعدد الوفيات المحتملة من فيروس كورونا

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإن كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حاليا لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم تفرض أي قيود.

وتتفاوت القيود المفروضة في الولايات المتّحدة على تنقّلات المواطنين والاختلاط في ما بينهم باختلاف الولايات إذ إن هذه القيود مفروضة على المستوى المحلّي وليس الفدرالي.

ومنذ ظهوره للمرة الأولى في نهاية العام المنصرم في مدينة ووهان بوسط الصين فتك فيروس كورونا المستجد لغاية مساء الثلاثاء بما لا يقل عن 80 ألف شخص في العالم يتوزعون على 192 دولة.