ترامب: صحة جونسون تتحسن لكنه لازال يخوض معركة صعبة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون, (أرشيفية : الإنترنت)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن صحة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الذي يرقد في الرعاية المركزة بعدما أصيب بمرض «كوفيد-19»، «تتحسن فيما يبدو».

وأوضح ترامب تحدثه مع مندوبين من المملكة المتحدة، وقال للصحفيين خلال إفادة صحفية حول فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19» «تحدثت لتوي مع مندوبين من المملكة المتحدة وأعتقد أن صحة رئيس وزرائهم العظيم تحسنت اليوم أو تتحسن على الأقل»، حسب وكالة «رويترز».

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وأضاف «لكنه قطعا يخوض معركة صعبة ولا يزال يعيش وقتا صعبا لكنه يتحسن فيما يبدو وهذا أمر جيد».

وكان وزير المالية البريطاني ريشي سوناك أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن الوضع الصحي لرئيس الوزراء البريطاني في «تحسن لكنه لا يزال في العناية المركزة».