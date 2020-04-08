بيرني ساندرز يوقف حملته الانتخابية الرئاسية ويتخلى عن السباق إلى البيت الأبيض

السناتور المستقلّ بيرني ساندرز. (الإنترنت)

أعلن السناتور المستقلّ بيرني ساندرز أمام فريقه الأربعاء التخلي عن السباق إلى البيت الأبيض، وفق ما جاء في بيان، منهياً بذلك محاولته الثانية للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي بعد سلسلة هزائم كبيرة تكبدها مقابل المرشح الأوفر حظاً جو بايدن.

وكتب فريق حملته في بيان «أعلن السناتور بيرني ساندرز الأربعاء خلال اتصال مع كل فريقه أنه سيعلّق حملته» الرئاسية. وأضاف البيان «الحملة تنتهي، النضال يستمرّ»، وفق «فراسن برس».

ويُتوقع أن يلقي ساندرز (78 عاماً) خطاباً عند الساعة 11,45 (15,45 ت غ) يُنقل عبر الانترنت. وبات جو بايدن النائب السابق للرئيس (77 عاماً) المرشح الديموقراطي الوحيد لمواجهة ترامب في انتخابات 3 نوفمبر.