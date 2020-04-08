إيران تدعو صندوق النقد إلى منحها القرض العاجل لمواجهة «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 03:40 مساء
الرئيس الإيراني حسن روحاني. (أ ف ب)

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، صندوق النقد الدولي إلى منح بلاده التي تعد من الدول الأكثر تضررا بفيروس «كورونا» المستجد، القرض العاجل بقيمة خمسة مليارات دولار الذي طلبته للتصدي للوباء.

وأعلن روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء «أدعو كل المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها»، وفق «فرانس برس».

البرلمان الإيراني يعاود جلساته مع تراجع الإصابات بـ«كورونا» لليوم السابع

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «إننا بلد عضو في صندوق النقد الدولي، وفي حال حصل تمييز بين إيران والدول الأخرى حول منح القروض لن نقبل نحن ولا الرأي العام عموما بذلك». وكانت إيران أعلنت في 12 مارس أنها دعت صندوق النقد إلى تحمل مسؤولياته وطلبت منه استثنائيا، مساعدة لمواجهة تفشي وباء «كوفيد-19».

ولم تحصل إيران على مساعدة من صندوق النقد منذ حصولها على «قرض دعم» بين عامي 1960 و1962 أي قبل قيام الجمهورية الإسلامية في 1979، بحسب بيانات الصندوق. وفي 12 مارس كتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر»: «طلب مصرفنا المركزي إتاحة الوصول الفوري» إلى أداة التمويل السريع في صندوق النقد.

133 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في إيران

وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، تقدّم أداة التمويل السريع «مساعدة مالية سريعة لكل الدول الأعضاء التي لديها حاجة ماسة». وتؤكد إيران أن فيروس «كورونا» المستجد أدى إلى وفاة أكثر من 3800 شخص وإصابة أكثر من 62500 في البلاد. لكن في الخارج يتساءل البعض عن صحة الأرقام التي تنشرها السلطات الإيرانية ويشتبه بأنها أقل من الواقع.

والأربعاء قال روحاني: «في حال لم يف الصندوق بالتزاماته في هذه الأوضاع الصعبة سينظر إليهم العالم نظرة مختلفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد محيي يقترب من مليون مشاهدة بـ«فوضت أمري» (فيديو)
ثقافة وفن
«كورونا» ينهي مسيرة نجم موسيقى الفوك
ثقافة وفن
الصين ترفع الحظر عن بؤرة كورونا.. وترامب يهدد!
دولى
«بوابة الوسط» ترصد آخر إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة
ليبيا
ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية
دولى
مؤسس «تويتر» يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»
دولى
إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»
ليبيا
شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا
ليبيا
السراج يعلن موقفه من الهدنة الإنسانية ويوضح سبب اعتراضه على العملية «إيريني»
ليبيا
رثاء محمود جبريل يجمع الداخل والخارج
ليبيا
الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ«مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»
دولى
جبريل .. المخطط الاستراتيجي الذي اصطادته السياسة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» عميل سري للاحتيال الإلكتروني