ترامب يعلن تجميد مساهمة أميركا المالية في منظمة الصحة العالمية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعلق دفع مساهمتها المالية في منظمة الصحة العالمية، منددًا بطريقة إدارة المنظمة الأممية لوباء «كوفيد-19».

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطورات الوباء في الولايات المتحدةة «سنعلق دفع الأموال المخصصة لمنظمة الصحة العالمية»، دون مزيد من التفاصيل، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان ترامب شن هجومًا حادًّا على المنظمة الأممية صباح الثلاثاء إذ كتب في تغريدة على تويتر أن «منظمة الصحة العالمية أخفقت حقاً. (...) الغريب أنّها ممولة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكن تركيزها منصب على الصين».