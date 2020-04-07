مؤسس تويتر يتبرع بمليار دولار لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 11:15 مساء

أعلن مؤسس موقع «تويتر» جاك دورسي، الثلاثاء، أنه سيتبرع بمبلغ مليار دولار لدعم جهود مكافحة وباء «كوفيد-19»، مشيرًا إلى أن المبلغ المتبرع به سيكون على شكل أسهم يملكها في شركة «سكوير»، وسيحول إلى مؤسسة خيرية تابعة له.

وقال دورسي في سلسلة تغريدات إنه سيحول رأس ماله من الأسهم في شركة «سكوير» المتخصصة في المدفوعات الرقمية إلى مؤسسته الخيرية «ستارت سمول»، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الأسهم تبلغ مليار دولار وتناهز 28% من إجمالي ثروته، حسب وكالة «فرانس برس»

وأضاف «لماذا الآن؟ لأن الاحتياجات أصبحت ملحة بصورة متزايدة، وأريد أن أرى التأثير خلال حياتي»، معربًا عن أمله في «أن يكون هذا مصدر إلهام للآخرين للقيام بشيء مماثل. الحياة قصيرة جداً، لذلك دعونا نفعل كلّ ما في وسعنا اليوم لمساعدة الناس الآن».

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