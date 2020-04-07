ترامب يعلن إجراء اتصال «ودي» مع منافسه المحتمل في الانتخابات حول «كورونا»

المرشح الديموقراطي جو بايدن في ديلاوير، 12 مارس 2020 (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الإثنين أنّه أجرى مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن محادثة هاتفية «ودّية» تناولت فيروس كورونا المستجد، الذي يتفشّى في الولايات المتّحدة.

وقال ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات فيروس كورونا المستجدّ «لقد استمتعت بالحوار، وآمل أن يكون هو أيضاً قد استمتع به»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «أجرينا محادثة وديّة للغاية»، مشيراً إلى أنّ الحوار بينه وبين نائب الرئيس السابق استمر نحو 15 دقيقة قدّم خلالها الأخير «اقتراحات».

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وفكرة إجراء هذه المكالمة أطلقها في بادئ الأمر بايدن، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر المقبل، قبل أن يعلن ترامب قبوله بها من حيث المبدأ، لكن من دون تحديد أي موعد لتنفيذها.

وبايدن (77 عاماً) هو المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الديمقراطيين في مواجهة آخر خصم متبقّ له هو السيناتور المستقلّ بيرني ساندرز (78 عاما).

وتأتي هذه المكالمة في وقت توفّي فيه 1150 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 إلى أكثر من 10 آلاف وفاة من أصل 366 ألف مصاب، بحسب حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز مساء الإثنين.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض، فإن «كوفيد-19» سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1.5 مليون إلى 2.2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود.