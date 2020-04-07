محكمة أسترالية تبرئ مسؤولا كبيرا في الفاتيكان من تهم الاعتداء الجنسي على قاصرين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 10:58 صباحا
الكاردينال جورج بيل مغادرا سجن باروون في أستراليا، 7 أبريل 2020. (فرانس برس)

برأت المحكمة العليا في أستراليا، اليوم الثلاثاء، الكاردينال جورج بيل، أحد كبار المسؤولين السابقين في الفاتيكان، من تهم الاعتداء جنسياً على قاصرين التي دانته بها محكمة استئناف، وأمرت بإطلاقه فورا.

وقالت المحكمة إنّ الكاردينال البالغ من العمر 78 عاماً بريء من كل التّهم التي دانته بها محكمة بداية وأيّدتها لاحقاً محكمة استئناف، وهي خمس تهم تتعلّق بالاعتداء جنسياً على صبيين في تسعينيات القرن الماضي، كان عمرهما 13 عاما، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأمرت المحكمة بأن يتم على الفور إطلاق الكاردينال بيل، وزير الاقتصاد السابق في الكرسي الرسولي.

والكاردينال مسجون منذ عام بعدما صدر بحقّه في مارس 2019 حكم بالسجن لمدة ستّ سنوات.

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