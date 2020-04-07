ترامب: الأميركيون «يصلّون من أجل صديقي جونسون»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 01:11 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون, (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين عن أمله في أن يتعافى سريعاً «صديقه» رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي أدخل لتوّه قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّ الأميركيين «يصلّون من أجله».

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي «أريد أيضاً أن أرسل أفضل تمنياتي إلى صديق عزيز جداً عليّ وصديق لأمّتنا، رئيس الوزراء بوريس جونسون»، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف «لقد شعرنا بحزن شديد عندما سمعنا أنّه نُقل إلى العناية المركّزة بعد ظهر هذا اليوم، قبل قليل. الأميركيون يصلّون من أجل شفائه»، لافتا إلى أنّ واشنطن عرضت على لندن تقديم مساعدة طبيّة إذا لزم الأمر.

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