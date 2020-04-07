المحكمة العليا في ويسكونسن تأمر بإجراء انتخابات الديموقراطيين التمهيدية في موعدها الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 01:04 صباحا
مدينة ويسكونسن الأميركية, (الإنترنت)

أمرت المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن الأميركية مساء الإثنين، بإجراء انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية للانتخابات الرئاسية، في موعدها المقرّر الثلاثاء، لتنسف بذلك قراراً أصدره في اللحظة الأخيرة حاكم الولاية الواقعة في الغرب الأوسط لإرجاء هذا الاستحقاق.

وبأغلبية أربعة قضاة مقابل اثنين، أصدرت المحكمة قراراً ألغت بموجبه الأمر التنفيذي الصادر عن حاكم الولاية توني ايفرز، والقاضي بإرجاء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي وأيّ انتخابات أخرى إلى يونيو، بسبب تفشّي وباء كوفيد-19 والمخاطر المتأتّية من جراء ذلك على موظّفي مراكز الاقتراع والناخبين، وفق وكالة فرانس برس.

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