القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني يتعهّد «هزيمة فيروس كورونا» في غياب جونسون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 أبريل 2020, 12:20 صباحا
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الذي كلّفه رئيس الوزراء بوريس جونسون، مساء الإثنين، الحلول محلّه ريثما يتحسّن وضعه الصحّي بعد دخوله قسم العناية المركّزة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ«هزيمة» الوباء.

بوريس جونسون يدخل العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس «كورونا»

وقال راب، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنّ «تركيز الحكومة سيكون على التأكّد من أنّ توجيهات رئيس الوزراء وجميع الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا، وتمكين البلاد بأسرها من تجاوز هذه المحنة ستمضي قدماً».

وأكّد القائم بأعمال رئيس الوزراء من جهة ثانية أنّ جونسون (55 عاماً) موجود «بين أيدٍ أمينة» في مستشفى سان توماس بوسط لندن، حيث يتعالج من الفيروس الفتّاك.
 

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