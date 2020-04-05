الهند تحظر تصدير دواء وصفه ترامب بـ «مغير المواجهة» مع فيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 07:41 مساء
اختبار علاج لفيروس كورونا, (الإنترنت)

حظرت الهند جميع صادرات «هيدروكسي كلوروكين»، وهو دواء للملاريا وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرارًا بأنه «مغير لقواعد اللعب» في المعركة ضد جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وبحسب وكالة «بلومبيرغ» قالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند السبت، إن صادرات الدواء وتركيباته ممنوعة «دون أي استثناءات» وعلى الفور.

وقيدت المديرية الشهر الماضي صادرات الدواء، بما يسمح فقط باستثناءات محدودة للأسباب الإنسانية ولتلبية الالتزامات السابقة. ويعكس الحظر القلق المتزايد للهند من الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة. سجلت الهند 3374 حالة إيجابية حتى الآن وتوفي 77 شخصًا.

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وفي مؤتمر صحفي يوم أمس، قال ترامب إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ودعا إلى الإفراج عن الشحنات التي طلبتها الولايات المتحدة بالفعل. وقال إن الهند تنظر طلبه «بشكل جاد».

ولا يوجد حتى الآن دليل علمي قاطع بأن هيدروكسي كلوروكين يمكن أن يعالج العدوى من الفيروس الجديد، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة لعلاج «كوفيد 19». ومع ذلك لم يتراجع ترامب عن دعوته، قائلًا: «ماذا لديك لتخسر؟ خذه، أعتقد حقا أنهم يجب أن يأخذوه، ولكن هذا خيارهم».

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