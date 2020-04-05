البحرية الأميركية تبدأ تشغيل غواصة هجومية من الجيل الجديد

عناصر من البحرية الأميركية فوق سطح غواصة يو إس إس ديلاوير، 7 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت البحرية الأميركية، السبت، بدء تشغيل غواصتها الهجومية الثامنة عشرة من الجيل الجديد، «يو إس إس ديلاوير»، دون تنظيم حفل بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وقال الجيش الأميركي في بيان: «رغم إلغاء الحفل التقليدي لأسباب تتعلق بالصحة العامة والقيود المفروضة على التجمعات العامة، تسلّمت البحرية الأميركية يو إس إس ديلاوير إداريًّا ووضعتها في الخدمة العادية»، بحسب «فرانس برس».

و«يو إس إس ديلاوير» غواصة من فئة «فيرجينيا»، أحدث جيل من الغواصات الهجومية في الأسطول الأميركي، وقد بدأ بناؤها منذ ستة أعوام. وهي غواصة متعددة المهام تعمل بالطاقة النووية وتحمل صواريخ بحر- بر، وقادرة على أداء مهام مراقبة واستطلاع وهجوم.