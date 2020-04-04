بايدن: ترامب أسوأ رئيس يقود أميركا في مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 09:58 مساء
نائب الرئيس الأميركي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية المقبلة، جو بايدن, (الإنترنت)

قال نائب الرئيس الأميركي الأسبق، والمرشح المحتمل للرئاسة الأميركية المقبلة، جو بايدن، إن الرئيس دونالد ترامب، هو أسوأ رئيس أميركي في التعامل مع الأزمات الصحية، في إشارة إلى أزمة فيروس «كورونا المستجد»، الذي تحول إلى وباء عالمي «جائحة».

وكتب بايدن، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي على حسابه بـ«تويتر»: «في يناير الماضي، دعوت لتحرك فوري لمحاربة الخطر المتنامي، الذي كان يمثله فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19) وذلك بعد ظهوره في الصين».

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وتابع: «أساء ترامب تقدير الموقف، وقلل من حجم الخطر، الذي يمثله فيروس كورونا المستجد». وأضاف: «ما زلت أحتفظ برأي منذ ذلك الحين، وهو أن ترامب هو أسوأ قائد يمكنه أن يقود الناس في مواجهة الأزمات الصحية».

وتجاوز عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد»، الذي تحول إلى وباء عالمي «جائحة» مليونًا و140 ألف مصاب، بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة.

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وتأتي الولايات المتحدة الأميركية في المركز الأول عالميا بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم السبت.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 92 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1200 حالة وفاة، ثم فرنسا التي أصبحت تحتل المرتبة الخامسة بأكثر من 82 ألف مصاب، وأكثر من 6500 حالة وفاة.

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