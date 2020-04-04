القبض على زعيم الفرع الأفغاني لتنظيم «داعش» في عملية أمنية «معقدة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 09:21 مساء
شرطي أفغاني على حاجز في كابل، 22 مارس 2020. (أ ف ب)

أعلنت القوات الأفغانية، السبت، أنها أوقفت زعيم الفرع الأفغاني لتنظيم «داعش»، بالإضافة إلى 19 «إرهابيا» آخر.

وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيان أن إسلام فاروقي، المعروف أيضاً باسم عبدالله أوراكزاي، أوقف برفقة رجال آخرين أثناء «عملية معقدة»، بحسب «فرانس برس».

وقال مسؤول في المجلس الوطني للأمن الأفغاني، إن فاروقي كان مخطط الهجوم على معبد للهندوس والسيخ في كابل، أسفر عن 25 قتيلاً على الأقلّ في 25 مارس.

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وكثّف الفرع الأفغاني لتنظيم «داعش» المعروف أيضا باسم تنظيم «داعش» في خراسان، اعتداءاته في العاصمة الأفغانية، وغالباً ما يستهدف الأقليات الدينية. إلا أنه يواجه منذ بضعة أشهر عمليات تشنّها القوات الأميركية من جهة وحركة طالبان من جهة أخرى.

وأكد المجلس الوطني للأمن الأفغاني في بيانه أن فاروقي أقرّ بأن لديه روابط مع «أجهزة استخبارات إقليمية»، في إشارة إلى باكستان. وتتهم أفغانستان بشكل متكرر إسلام أباد بدعم «الإرهابيين» ومساعدة «طالبان»، وتنفي باكستان هذه الاتهامات.

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